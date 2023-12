Al Foro Italico arriva il camp dedicato allo sport e all'inclusione

Dal 27 al 29 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024 al Foro Italico arriva la Winter Edition del camp dedicato allo sport e divertimento per i bambini dai 3 ai 16 anni.

L’evento realizzato da Sport e Salute, la versione invernale del centro estivo, accoglie così i più giovani presso la Sala delle Armi (viale del Gladiatori 63) con un programma ricco di iniziative all’insegna dello sport, inclusione, divertimento e corretti stili di vita. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di soddisfare il bisogno espresso dai genitori, dipendenti e cittadini, di poter usufruire, anche nei giorni di chiusura scolastica invernale, di un servizio ludico-sportivo.

Fra le varie attività ci sarà “Tanto Sport” che prevede la partecipazione di Federeazioni Sportive Nazionali e i loro tecnici, ma anche laboratori artistici, creativi, teatrali ed ecologici.

Altro appuntamento da non perdere sarà il “Gioca con il campione” quando i ragazzi avranno la possibilità di incontrare atleti ed ex atleti con esperienze in nazionale anche alle Olimpiadi che racconteranno le loro esperienze.