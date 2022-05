Al via la stagione di Footvolley: le tappe a Roma

Si avvicina sempre di più il via alla stagione di Footvolley che prevede tanti appuntamenti dai campionati italiani agli Europei. Date e programma della stagione sono stati svelate nella conferenza stampa di presentazione ai quali erano presenti oltre ai campioni d'Italia in carica Faccini e Iacopucci, gli ex calciatori della Roma Aldair (campione d'Italia coi giallorossi nel 2001) e Tonetto e il Senatore Claudio Barbaro presidente ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane)

Programma e obiettivi

L'obiettivo del Footvolley è quello avere un riconoscimento da parte del Coni per formare una vera e propria Federazione. Per farlo però dovrà crescere sia sul piano della visibilità, sia su quello del numero praticanti. A suo supporto ci sarà l'ASI come annunciato dal presidente dell'associazione e Senatore Barbaro. Oggi l'ASI conta pià di 130 sedi territoriali, 13mila associazioni e un milione e trecentomila tesserati.

La stagione del Footvolley prevede diverse tappe. Fra queste diverse saranno riguarderanno la Capitale. Si partirà il 5 giugno con la prima tappa del Campionato Italiano FVIT ad Ostia al Pinetina Beach Village, il 18 giugno durante i mondiali di beach volley, ci sarà un’esibizione al Foro Italico e infine sempre sul litorale laziale con Ostia che ospiterà le fasi finali degli europei maschili e femminili tra il 9 e l'11 settembre 2022.

I testimonial

Testimonial del Footvolley nella Capitale e non solo due bandiere del calcio giallorosso Aldair (difensore dello scudetto 2001 con la Roma) e Tonetto. Proprio l'ex terzino a dichiarato che ci si sta muovendo per "portare i più grandi giocatori al mondo a Roma". Entusiasta pure il brasiliano campione del mondo 1994 con la Selecao che vede nel Footvolley un modo per migliorare la crescita di base nel calcio. I due ex romansiti saranno presenti all'evento sul centrale del Foro Italico.

Durante la presentazione sono intervenuti anche i due campioni d’Italia in carica, Alain Faccini e Federico Iacopucci, che sperano di ripetere la grande stagione vissuta nel 2021.Loro rappresenteranno l’Italia alle fasi finali del campionato Europeo: “L’obiettivo è quello di migliorarci costantemente" - sottolinea Faccini - "anche se la concorrenza è davvero forte sappiamo che ce la giocheremo con tutti”. Sulla stessa linea Iacopucci: "Questa deve essere la stagione della consacrazione per il FootVolley italiano”.

Soddisfatti e fiduciosi della crescita del movimento anche i vertici di Umbro Italia, presenti in sala con la figura del Ceo, Pino Magno, e del Teamwear, Luigi Boccia. Massima soddisfazione anche da parte dell’Ambasciatore Europeo, Frederic Salamone, mente principale dell’intera organizzazione, i sul Centrale del Foro Italico, la location più bella e prestigiosa d’Europa. Ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico”.