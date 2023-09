La Fondazione S.S. Lazio 1900 scende in campo per il Fair Play

Al Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio) è stato presentato il progetto europeo GREIS (Recommandation Guide for Ethics and Integrity in Sport) che vede fra i suoi promotori la Fondazione S.S. Lazio 1900.

Il GREIS punta a promuovere l’integrità, i valori dello sport, l’educazione nello sport e combattere la violenza, il razzismo ed ogni forma di discriminazione e intolleranza. Infatti elemento cardine è lo sport come veicolo educativo per combattere devianze comportamentali e per lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e la sua promozione. In sintesi sport come scuola di vita.

Insieme alla Fondazione SS Lazio 1900 promotrici del progetto co-finanziato dalla Commissione Europea sono il Comitato Francese per il Fair Play e il GIFA (Groupement des Internationaux Français d’Athlétisme).

Alla presentazione del GREIS hanno partecipato il Presidente del CC Lazio Raffaele Condemi, Presidente della Società Sportiva Lazio Antonio Buccioni, il Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, il Presidente del Comitato Francese per il Fair Play Jean Pierre Mougin, il Vicepresidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Federico Eichberg e la Coordinatrice del progetto Maria Luisa Saponaro.

Bascelli ha commentato: “Sentiamo parlare del problema delle mancanti pari opportunità nel mondo dello sport, ma è solo la punta dell’iceberg, esistono molte altre problematiche nel mondo dello sport che vediamo tutti i giorni ma di cui non ci rendiamo conto a pieno: ad esempio l’ hatespeach, che deriva dalla paura del diverso, di altre culture viste come nemiche; o quello della sicurezza nel mondo dello sport, dal tema delle molestie sessuali e/o psicologiche a quello delle violenze fisiche. Per questo è fondamentale la diffusione del progetto GREIS tra gli atleti, ma anche tra gli educatori e tutti gli attori del mondo sportivo e non”.