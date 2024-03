Flying Angels: l'unica squadra di pattinaggio sincronizzato di Roma

Equilibrio, eleganza e bellezza. Così si può definire il pattinaggio sincronizzato che a Roma conta sulle Flying Angels, prima ed unica squadra della Capitale.

Fondata nel 2009 da Maria Natalino, il team fa parte della società Sporting Club Il Panda SSD e si allena nella pista di via Nomentana 1070. Il team nel corso degli anni ha dimostrato un impegno costante e un duro lavoro. Un impegno premiato con l’ascesa dal circuito amatoriale a quello delle gare federali. Le Flying Angels infatti partecipano regolarmente a competizioni di livello nazionale e internazionale, evidenziando un livello di talento e competenza straordinario grazie alle loro coreografie sul ghiaccio. Nel corso delle stagioni le atlete romane hanno conquistato il diritto di competere sullo stesso terreno delle squadre con una tradizione consolidata nel mondo del pattinaggio, dimostrando il loro valore attraverso risultati di spicco sia in ambito nazionale che internazionale. A guidare il team c’è proprio Natalino, presidente e allenatrice coadiuvata da Claudia Iacono (ex atleta della squadra), il preparatore atletico Riccardo Smuraglia e l’insegnante di danza Karina Filomena. La squadra adesso è inserita nel circuito del campionato nazionale (non ISU) e a breve si esibirà alla Bavaria Cup in Germania.

Per le Flying Angels l’impegno è in pista e fuori, dove in questi quasi quindici anni di attività la squadra ha manifestato grande dedizione nel promuovere questo sport poco conosciuto e ha ispirato molte ragazze a praticare il pattinaggio sincronizzato a Roma.

Una promozione per un grande sogno di tutti gli appassionati di questo sport: vederlo alle Olimpiadi. Il pattinaggio sincronizzato ancora poco conosciuto ha guadagnato una crescente popolarità e visibilità negli ultimi anni e ci sono state discussioni nella comunità sportiva riguardo alla sua possibile inclusione nei Giochi Olimpici. La decisione finale sull'inclusione di nuove discipline o eventi olimpici è presa dal CIO in base a una serie di fattori, tra cui il livello di interesse globale, l'equilibrio del programma sportivo e la disponibilità di strutture e risorse per supportare la competizione. Pertanto la crescita del pattinaggio sincronizzato potrebbe portare questo sport all'inclusione nelle future edizioni dei Giochi Olimpici invernali.