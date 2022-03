Festa della Donna: la presentazione della seconda edizione di "RemaRoma per la Vita 2022” sul Tevere

Martedì 8 marzo 2022, alle ore 12:00 presso il Salone del Commendatore dell’Ospedale Santo Spirito a Roma, verrà presentata la II edizione di “RemaRoma per la Vita”, la manifestazione di canottaggio al femminile sul Tevere organizzata in occasione del “Roma Breast-Days” che si terrà nei giorni 14 e 15 ottobre 2022 che riunirà nella Capitale le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella.

"RemaRoma per la vita"

La manifestazione "RemaRoma per la Vita" è è nata nel 2021 quando ad ottobre si è svolta la sua prima edizione dove hanno partecipato su imbarcazioni “8 yole" squadre composte da circa 100 donne. In questa seconda edizione si vuole lanciare un Appello alle Donne delle Istituzioni, della Politica, dello Spettacolo e della Stampa a partecipare ad una grande manifestazione sportiva di solidarietà. L'obiettivo della manifestazione è l'utilizzo dello sport come potente mezzo di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce nella prevenzione del tumore della mammella. Ma non solo infatti lo sport è anche un valido mezzo di riabilitazione delle pazienti operate. Il canottaggio in particolare è straordinariamente efficace per il recupero funzionale e la riabilitazione post-operatoria.

Alla manifestazione parteciperanno Dottoresse e Pazienti di Ospedali e Centri Oncologici Italiani di eccellenza delle maggiori città italiane. Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI TG2.

Il progetto è stato ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio della ASL Roma1, della Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), della Federazione Italiana Canottaggio e del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.

Gli ospiti

Alla Conferenza di presentazione parteciperanno personalità delle Istituzioni, dello Sport, della Medicina e dello Spettacolo: Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport; Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma1; Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio; Carlo Magliocca, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica; Daniele Masala, Presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo; Diego Ribuffo e Valerio Cervelli, Direttori delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica delle Università di Roma la “Sapienza” e Tor Vergata; Giovanni Dal Pra, Presidente dell’Evento.