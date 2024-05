"Family Ride": la pedalata di gruppo in occasione dell'ultima tappa del Giro d'Italia

Domenica 26 maggio a Roma terminerà il Giro d'Italia 2024. In occasione dell'ormai consueta tappa finale della corsa nella Capitale, il Comune ha organizzato l'evento "Giro d’Italia – Family Ride".

L'iniziative consiste nel far vivere a grandi e bambini una giornata all'insegna dello sport pedalando per le via del Centro. La partenza della pedalata di gruppo (6,8 km) è fissata alle ore 11:15 del 26 maggio a viale delle Terme di Caracalla con arrivo sotto l’arco ufficiale del Giro d’Italia in Via di San Gregorio.

Per partecipare bisognerà iscriversi alla pedalata, recarsi venerdì 24 o sabato 25 al Decathlon di Via Appia Nuova per ritirare il pettorale e presentarsi alla gara muniti della propria bicicletta e col casco (raccomandato).

La Family Ride è un evento gratuito di Roma Capitale e RCS Sport in partnership con Decathlon.