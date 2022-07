Europei di nuoto Roma 2022: due nuove piscine al Foro Italico

Giovedì 11 agosto prenderà il via a Roma i Campionati Europei di nuoto. Per l'appuntamento importante, la Capitale avrà a disposizione due nuove piscine.

Europei di nuoto Roma 2022

Millecinquecento atleti, provenienti da 50 paesi si sfideranno a Roma dall'11 al 21 agosto al Foro Italico per i Campionati Europei di nuoto. Un appuntamento importante visto che la Capitale ospiterà il secondo grande appuntamento internazionale di nuoto dopo i mondiali di Budapest. L'Italia col terzo posto nel medagliere alle spalle di Cina e Stati Uniti vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Le nuove piscine

Al Foro Italico, sede dell'Europeo, sorgeranno due nuove piscine contemporanee realizzate dalla società Fluidrà. La prima vasca sarà utilizzata per il nuoto sincronizzato e misurerà 31 x 21 x 3 metri, la seconda di dimensioni 17 x 17 x 3 sarà invece utilizzata per le gare di tuffi da grandi altezze e saranno piazzate piattaforme a 20 e 27 metri. Le due piscine (entrambe realizzate con la tecnologia in pannelli Skypool) saranno sostenute da un sistema di trattamento dell'acqua “plug and play” che racchiude la tecnologia per la disinfezione e la filtrazione oltre alle pompe per il sistema di ricircolo.