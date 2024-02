Campionati Europei di Roma, Bongiorni: "Più veloci col tifo dell'Olimpico"

Anna Bongiorni, è una staffettista italiana e sarà protagonista ai Campionato Europeo di Atletica Leggera di Roma 2024 che si svolgeranno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico dal 7 al 12 giugno. L’atleta della Nazionale è reduce dal bronzo europeo vinto a Monaco nel 2022 nella staffetta 4x10 femminile e dal quarto posto ai mondiali di Budapest.

“Sono emozionatissima per gli Europei di Atletica che si terranno a Roma, che è la mia città preferita, il clima che si vive quando si gareggia in casa non si batte. Non vediamo l’ora di correre davanti al nostro pubblico. Aspetto questo momento da tantissimo tempo. Siamo troppo carichi e felici" - sono le parole dell’atleta classe 1993. La veterana azzurra a Roma intende dare continuità ai risultati ottenuti negli ultimi anni: “Il bronzo di Monaco è stato inaspettato, sembrava inarrivabile, ma abbiamo ancora tanta fame. Sarà un anno importantissimo. Abbiamo un grande occhio di riguardo verso Parigi ma vogliamo fare bene anche agli Europei di Roma. Avere la carica del nostro tifo ci farà correre forte. Continueremo a lavorare su di noi. Più miglioriamo individualmente, più crescerà la staffetta”.

Gli Europei di Roma saranno un appuntamento importante per Bongiorgi e compagne: “Visto il sistema di qualificazione delle Olimpiadi 2024, non abbiamo ancora il pass nonostante il bellissimo tempo fatto a Budapest l’anno scorso. Ora c’è la bellissima opportunità dei Mondiali per le staffette alle Bahamas i primi di maggio. Dobbiamo cercare di portare a casa il risultato. Sarà importante ottenere la qualificazione. Non possiamo permetterci nessun errore”.

Infine l’azzurra parla del successo di Chorzow (Polonia) dove la scorsa estate si è divisa i gradi di capitano con Tamberi, guidando la nazionale italiana verso la conquista della prima, storica Coppa Europa: “È stata una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera. La mia gara non era andata benissimo e quindi ho avuto uno stimolo in più per cercare di spronare i compagni. Siamo una squadra unita, con Tamberi abbiamo lavorato tanto per supportare le nazionali giovanili e la nazionale assoluta. Tifiamo uno per l’altro, e siamo felici per le soddisfazioni e i risultati che raggiungiamo come squadra”.