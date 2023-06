A Piazza Navona appuntamento con "Esercito&Sport"

Domenica 4 giugno dalle ore 10:00 alle 19:00 a Piazza Navona in occasione della Giornata Nazionale dello Sport si terrà l’evento gratuito e aperto a tutti “Esercito e Sport”.

La piazza del centro della Capitale sarà allestita dai militari del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per dare la possibilità agli interessati di cimentarsi in diverse discipline dall’ Atletica leggera, scherma, pugilato, judo, karate, taekwondo, sollevamento pesi e biathlon, tennis tavolo, military pentathlon, salto in alto e trampolino elastico. A supervisionare e guidare gli utenti campioni e tecnici militari di livello mondiale come Alice Mangione (velocista), Mara Navarria (schermitrice), Marta Bassino (sci alpino), Abraham Conyedo (lottatore), Sofiia Yaremchuk (maratoneta), Michela Moioli (snowboardcross), Flavio Cannone (trampolino elastico), Elena Curtoni (sci alpino).

L’evento nato per favorire l’attività sportiva tra i più giovani permetterà anche di di effettuare screen gratuiti per la prevenzione e migliorare lo stato di salute dei cittadini. Grazie al gazebo della Longevit Run oordinato dal Prof. Francesco Landi del Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli sarà possibile sottoporsi allo screen di dei 7 principali fattori di rischio cardiovascolare (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI, alimentazione, esercizio fisico, fumo).

L'iniziativa è organizzata dall'Esercito Italiano con la collaborazione di Comune di Roma e FIDAL Lazio, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI, per favorire l'attività sportiva tra i più giovani.