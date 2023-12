Emiliano Lattanzi: terzo posto e record agli Assoluti di Judo

Al PalaPellicone di Ostia nello scorso weekend si svolto due campionati organizzati dalla Federazione Italiana Judo Lotta karate Arti Marziali (FIJLKAM) in cui gli atleti dell’ASD Harmony Club di Roma si sono distinti per gli ottimi risultati.

Fra questi spicca sicuramente Emiliano Lattanzi che oltre ad ottenere un risultato prestigioso ha scritto una pagina importante di storia di questo sport. Il judoka 16enne ha conquistato la medaglia di bronzo (in gara con 235 atleti) risultando il più giovane judoka italiano di sempre, ad arrivare così in alto nel Campionato Italiano Assoluto A1. Ottimo risultato anche per Massimo Martinelli, judoka romano che ha vinto il titolo di Campione Italiano EsB A1 – 38 kg vincendo prima della fine del limite di tempo.

Orgoglio per la società romana e del suo settore giovanile che conta su un vivaio ricco di giovani promosse, guidato dai tecnici Alessandro e Massimiliano Lattanzi.