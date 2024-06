Al Foro Italico la 60esima edizione del trofeo Settecolli-Internazionali di Nuoto

Da oggi venerdì 21 fino a domenica 23 giugno al Foro Italico si terrà la sessantesima edizione del trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto. Dopo gli Internazionali di Tennis e i Campionati Europei di Atletica, Roma ospita un altro grandissimo evento (il più antico nell’arte del nuoto, ndr) antipasto delle Olimpiadi.

Gli atleti (circa 1.000 provenienti da oltre 50 Paesi diversi, 52 gli azzurri) si sfideranno nella piscina all’aperto dello Stadio del Nuoto e in molti andranno a caccia degli ultimi posti per Parigi 2024. Fra i più attesi la padrona di casa Simona Quadarella ma anche Gregorio Paltrinieri, Sara Sjoestroem e Daniel Wiffen.

Il programma prevede le batterie la mattina e le finali nelle sessioni serali. Il calendario si arrichirà con l’amichevole di pallanuoto maschile fra Italia (Settebello vice campione del mondo) e Francia a cui gli spettatori potranno assistere in maniera gratuita. Per seguire le gare (finali trasmesse in diretta su RaiSport) invece sarà necessario acquistare il biglietto.

Paolo Barelli presidente FIN ha dichiarato: “Questa è la sessantesima edizione del Settecolli ed è un momento storico. Non so quante manifestazioni sportive internazionali abbiano tale longevità. L'attenzione rivolta agli Internazionali di Nuoto dimostra il valore culturale del meeting che raccoglie trasversalmente molti asset industriali del Paese, trascendendo gli aspetti prettamente sportivi divulgati attraverso le gesta dei nostri campioni. L'evento sarà pure l'occasione per promuovere ulteriori iniziativa, tra cui "Acqua e Vita" che intende raggiungere i più giovani con la conoscenza della cultura e la sicurezza acquatica nell'ambito delle attività per formare gli assistenti bagnanti e sostenerne l'attività di controllo lungo 8.000 chilometri di coste italiane. Inoltre ospiteremo, come ogni anno, gli atleti della FINP; tra questi ci sarà Manuel Bortuzzo, un nostro atleta. Il Settecolli, insomma, ancora una volta garantirà spettacolo ed emozioni”.

“Tra Roma Capitale e la Federazione Italiana Nuoto c'è una grande collaborazione sugli impianti sportivi e tra poco ci sarà la nuova apertura del Centro Federale di Varco San Paolo e ci sono in progetto altre riaperture. Adesso però mi aspetto di assistere allo Stadio del Nuoto a tre giornate di grande nuoto" – ha commentato Alessandro Onorato assessore allo Sport di Roma Capitale.

Ecco il programma dell'evento:

Venerdì 21 giugno

09:00 finale FINP 100 dorso maschile

09:31 finale FINP 400 stile libero maschile

10:20 finale FINP 200 stile libero femminile

11:00 finale FINP 100 rana maschile

11:21 finale FINP 100 rana femm

11:45 Finale FINP 100 farfalla maschile

12:13 finale FINP 50 farfalla femminile

16:00 finale C 100 dorso maschile

16:02 finale C 400 stile libero maschile

16:07 finale C 200 stile libero femminile

16:10 finale C 100 rana maschile

16:12 finale C 100 rana femminile

16:15 finale C 100 farfalla maschile

16:17 finale C 50 stile libero maschile

