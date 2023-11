Arriva la 52esima edizione della corsa campestre "Corri per il Verde"

Domenica 5 novembre dalla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene partirà il primo appuntamento con Corri per il Verde la storica manifestazione Uisp Roma che nelle ultime due edizioni ha contato sulla partecipazione di quasi 8.000 podisti.

L’evento giunto alla sua 52esima edizione vedrà gli atleti sfidarsi in 7 percorsi stabiliti e divisi in categorie. L’obiettivo della corsa va oltre l’iniziativa sportiva e mira a difendere, scoprire e riscoprire le aree verdi meno conosciute della Capitale fra cui il fiume Aniene.

La giornata si aprirà con la prova di 6 km riservata alle categorie maschili dai 18 anni in su con partenza alle ore 09:30. Alle 10:30 è prevista la partenza delle categorie femminili dai 16 anni in su, in un percorso di 4 km. A seguire sono previste le prove di 2 km (riservate a cadetti e cadette, ovvero giovani di 14 e 15 anni), quella di 1.5 km (ragazze e ragazzi di 12-13 anni) e infine quella di 1 km per esordienti femminili e maschili, di 10-11 anni. In chiusura, spazio anche per i giovanissimi dai 6 ai 9 anni su circuiti dalla lunghezza variabile da 600 a 300 metri.

“Partire dalla Riserva per noi vuol dire iniziare la 52esima di Corri per il Verde tra le mura di casa. All’interno della Valle dell’Aniene infatti sorge l’impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini che gestiamo dal 1985. La collaborazione con l’associazione Insieme per l’Aniene ci permette di dare una continuità importante con questo parco e ci aiuta nella gestione dei diversi percorsi che organizziamo e per lo svolgimento della giornata” – ha spiegato Simone Menichetti, presidente Uisp Roma.

Successivamente alla tappa della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, Corri per il Verde proseguirà domenica 12 novembre presso il Parco Labia e il 26 novembre a Parco Volusia. La tappa conclusiva si terrà domenica 10 dicembre al Parco di Tor Tre Teste.