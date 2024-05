Due nuovi campi da tennis gratuiti sul Lungotevere della Vittoria

Due nuovi campi da tennis nasceranno nell’area militare golenale del Lungotevere della Vittoria a pochi passi dal Foro Italico e dal Ponte della Musica e saranno un proseguimento naturale del parco sportivo del Foro Italico.

Una buona notizia, annunciata anche col volo delle Frecce Tricolore, per Roma e gli appassionati del tennis visto che due campi saranno a disposizione gratuita dei cittadini. La realizzazione dei campi da tennis è dovuta grazie al protocollo d’Intesa firmato tra Difesa Servizi e Sport e Salute, con la prima che ha concesso la zona militare in uso alla seconda che ha avviato la progettazione dei campi da gioco.

Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute ha dichiarato: “Per noi è un progetto assai importante sotto molteplici aspetti intanto perché ampliamo l’offerta di impiantistica sportiva, poi riqualifichiamo e valorizziamo attraverso lo sport un’area abbandonata dove potremo permettere la pratica gratuita ai cittadini dato che i due campi saranno quotidianamente a disposizione sia del personale della Difesa che dei romani”.

“Il progetto discende da un accordo che punta alla valorizzazione di impianti sportivi militari da dedicare anche a usi civili - ha aggiunto invece l’a.d. di Difesa Servizi, Luca Andreoli – “Questo è il primo esempio del frutto di questo accordo e lo facciamo in un’areadella città particolarmente pregiata e quindi recuperiamo uno spazio che è stato per lunghi anni abbandonato, o comunque poco utilizzato. È un’operazione che si è sviluppata in tempi brevissimi e ci dà il giusto conforto per tutte le altre iniziative che vogliamo fare, perché di impianti sportivi militari in giro per l’Italia ce ne sono molti”.