Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024: in vendita i biglietti Premium

Da oggi giovedì 7 dicembre 2023 è possibile acquistare i biglietti Premium della tribuna Monte Mario per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

L'obiettivo è quello di permettere ai cittadini e agli appasionati di gustarsi al meglio il grande appuntamento dell'estate sportiva della Capitale (7-12 giugno 2024) metterà a confronto i migliori atleti d'Europa che si sfideranno allo Stadio Olimpico e nel Parco del Foro Italico.

Nello specifico collegandosi al sito roma2024.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglieti valide per le singole sessioni di gara a partire da 5 euro (più prevendita). Disponibili anche gli abbonamenti per i primi tre giorni di gara (Starting Weekend, 7-9 giugno) e per gli ultimi tre (Ending Days, 10-12 giugno), e gli abbonamenti “All-In” validi per seguire l’intero programma della manifestazione. Chi acquista nella stessa transazione almeno tre biglietti per le sessioni serali o tre abbonamenti otterrà uno sconto del 10% su tutti i titoli d’accesso. I bambini fino a 6 anni di età entreranno gratis allo stadio.

I Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 si snoderanno in undici sessioni di gara complessive, cinque al mattino e sei serali. Tutte le finali che assegneranno le medaglie si concluderanno dentro lo Stadio Olimpico, comprese le gare di marcia 20km femminile e maschile (rispettivamente in programma nelle serate del 7 e dell’8 giugno) e la mezza maratona maschile e femminile, che si correrà la mattina di domenica 9 giugno. Il percorso toccherà i luoghi più iconici della Capitale e si chiuderà all’interno dell’Olimpico.