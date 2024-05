Il romano Davide Carpentieri vince il titolo mondiale giovanile di boxe

Da Ottavia al titolo mondiale giovanile di UBO. Questa è la storia di Davide Carpentieri giovane romano di 21 anni originario del quartiere periferico di Roma che lo scorso sabato 25 maggio la vinto la cintura al Palasantoro.

Carpentieri, detto "Piombo" si allena alla palestra Sparta Pugilato di Boccea (via Santa Bernardette 68), solida realtà romana e nazionale che sforna e forma tanti talenti pugilistici, sotto la guida dei maestri Alessandro e Ivan Filippo che subito hanno notato nel ragazzo descritto come serio e introverso, determinato e resilente, grande potenziale.

All'età di 13 il giovane lavorava in un cantiere che gli ha permesso di sviluppare grandi capacità fisiche e di resistenza. Questo ha permesso a Carpentieri che ha mosso i primi passi sul ring all'epoca tredicenne di diventare campione del mondo nella categoria peso leggero dopo 25 incontri fra cui 5 vittorie ottenute per KO. Una storia che dimostra come il talento e un ambiente di supporto possa portare un'alteta ad ottenere risultati straordinari.

Daniele Giannini dirigente regionale della Lega ha dichiarato: "La storia di Davide regala emozioni a tutti i giovani atleti di periferia, che sognano di farcela. Occorre sostenere queste realtà sportive, come la Sparta Pugilato, in tutti i modi possibili. Teniamo i ragazzi lontani dalla strada e da altri tipi di devianze o dipendenze, e facciamo sì che puntino sullo sport e sui suoi valori, imparando il sacrificio dell'allenamento, ma anche la grande soddisfazione della vittoria".