CSI: a Roma le finali dell'Oratorio Cup

È tempo di finali per l’Oratorio Cup. A Roma, nel fine settimana del 29/30 aprile e il 6 maggio, l’Heaven Sporting Club Torraccia ospiterà le fasi finali del torneo organizzato dal CSI capitolino che coinvolge le squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma. Migliaia di giovani di oltre 200 squadre partecipanti, divise in 11 categorie dall’under 8 agli Open, scenderanno in campo per disputare nei vari tornei le finali dal primo all’ultimo posto. Sarà una grande festa di sport e di partecipazione, tra le gare di calcio a 5 e le attività polisportive previste per le categorie giovanili con diverse attività: dal dodgeball alla pallamano, dal basket al flag rugby e i percorsi motori. "L'Oratorio Cup – ha dichiarato il presidente del CSI Roma Daniele Pasquini – è il più grande progetto sportivo che coinvolge gli oratori e le parrocchie di Roma e provincia. Non è solo un torneo di calcio a cinque, ma è un percorso iniziato a settembre e che ha accompagnato migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle parrocchie romane in una esperienza di educazione e crescita, di amicizia e di divertimento, di formazione umana e spirituale”.