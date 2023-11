Cristian Torre dalla Borghesiana alla medaglia d'oro dei campionati juniores di Karate

Cristian Torre, 17 anni romano, ha vinto la medaglia d’oro al campionato italiano Juniores (under 18) di Karate che si è svolto al PalaPellicone (Pala Fijlkam, il Regno delle arti marziali), di Ostia.

Il giovane, tesserato per la società A.T. Karate club Roma, risiede alla Borghesiana e pratica il karate da quando aveva 5 anni. Allenato dal padre Andrea, Cristian ha vinto tutti i suoi 6 incontri (categoria -76 kg) trionfando sui 66 avversari arrivati sul litorale romano da tutta Italia.

Quella di Ostia è un’affermazione, non la prima, molto importante per Cristian. Il ragazzo infatti era reduce da un brutto infortunio alla spalla che lo aveva allontanato dal tatami per circa 10 mesi. Dopo il periodo di inattività Cristian era già tornato a competere lo scorso ottobre a Taranto per il Campionato Italiano Under 21 nel quale da sotto età ha conquistato la medaglia di bronzo, prima di vincere l’oro più recentemente ad Ostia.

Un altro successo per il giovane karateka che nel suo curriculum vanta già diversi successi ai Campionati Italiani e la partecipazione nel 2021 a Tampere (Filandia) al Campionato Europeo Under 16 con la Nazionale Italiana.

Tecnica e tanta forza di volontà per Cristian esempio di resilienza che inorgoglisce e non poco il territorio del sesto municipio che si gode il suo giovane campione.