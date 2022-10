Costanza Drigo vince la medaglia d'oro ai Mondiali Master

La Virtus Scherma Roma Lame Tricolori, il club di scherma della Capitale, conquista una medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Master di Zara in Croazia.

A vincere l'oro nei campionati del mondo (6-12 ottobre) è stata l'atleta Costanza Drigo nella prova a squadre sciabola categoria A. Drigo è anche campionessa italiana in carica della categoria. Nella prova individuale Costanza Drigo ha raccolto il miglior risultato azzurro centrando il quinto posto.

Le azzurre, seconde nel ranking mondiale, sono passate automaticamente al tabellone di semifinale, dove hanno sconfitto le pari età la nazionale francese per 30-22. Costanza Drigo, attualmente al quinto posto nel ranking mondiale master dell'arma, ha vinto il secondo assalto per 5-3 contro Isabelle Leveque (ottava al mondo) e poi è tornata in pedana sconfiggendo di nuovo la Leveque per 5-2.

In finale, l'Italia si è trovata di fonte la Gran Bretagna, che aveva eliminato il forte team degli Stati Uniti per 30-23. Il team azzurro ha vinto per 30-28. Drigo ha vinto i suoi due assalti contro la forte Beth Davidson (seconda nel ranking mondiale attuale e vincitrice dell’oro individuale in questi mondiali). La prestazione di Drigo è da sottolineare visto che è stata lei a ribaltare il risultato visto che è salita in pedana col risultato di 25 a 23 per la Gran Bretagna.

Soddisfatto del risultato Nicola Zarra presidente del club di scherma roma: "Un traguardo molto importante per noi che dimostra il valore tecnico dei nostri atleti e dello staff tecnico del nostro circolo, composto dal maestro Filippo Ferrante per la spada e dal sottoscritto per la sciabola. La società è stata fondata nel 2017. Abbiamo superato le numerose difficoltà create allo Sport dalla pandemia che ha particolarmente penalizzato anche noi. Stiamo lavorando molto sulle categorie giovanili: abbiamo istituito prove gratuite di scherma sia nella sede dell’Eur che in quella che abbiamo aperto vicino all’aeroporto dell’urbe. Contiamo di raccogliere i buoni frutti di questo impegno già nel prossimo Gran Premio giovanissimi".