La Corsa di Miguel 2024: il percorso e l'arrivo all'Olimpico

Domenica 21 gennaio alle 09:30 è prevista la partenza della storica manifestazione la Corsa di Miguel che ricorda il maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez.

L’evento, dallo slogan “Di tutti, per tutti, con tutti” organizzato da Sod Running Team, l’associazione simbolo dell’arrivo in Italia della joelette, e Uisp, in collaborazione con Aics ospiterà il primo Campionato Italiano per joelette ovvero le carrozzine. Ognuna di esse avrà un numero di “spingitori” che la trasporteranno in un piccolo corteo che prenderà il via tra le onde competitive e quella non competitiva.

Il significato di partecipazione collettiva e solidarietà della manifestazione si ritrova anche nel trofeo che porta il nome di Anna Claudia Cartoni, la donna vittima della tragedia dell’Isola del Giglio che insieme alla figlia Irene aveva partecipato a più edizioni della Corsa di Miguel.

L’evento sportivo proporrà le consuete tre manifestazioni:

la 10 km competitiva;

quella non competitiva;

la tradizionale Strantirazzismo di 3km, per scuole e famiglie, che prenderà il via dal Ponte della Musica.

Questo il percorso della 10 km nel dettaglio con traguardo posizionato all’interno dello Stadio Olimpico: