Pallanuoto femminile: al via le finali di Coppa Italia. Ecco gli appuntamenti della SIS Roma

È tutto pronto pe le fasi finali di Coppa Italia di pallnuoto femminile in programma da venerdì 18 marzo a domenica 20 marzo ad Ostia, al Centro Federale “Frecce Rosse”.

Il programma

Venerdì si comincerà con i quarti di finale, con il Verona che sfida il Bogliasco ed il Padova alle prese con il Florentia. Orizzonte Catania e Sis Roma si sono già qualificate alle semifinali ed attendono di conoscere il nome delle avversarie che usciranno dai quarti. La SIS Roma ha vinto la Coppa nel 2019 e l’anno scorso è stata battuta in finale proprio dalle siciliane.

La SIS e coach Capanna

Marco Capanna coach della SIS Roma sottolinea come le ragazze siano concentrate e come la Coppa Italia è un obiettivo stagionale. Ecco le sue parole: "Il clima interno della squadra è quello giusto, abbiamo voglia di vincere e grande senso di responsabilità, c’è tensione, quella che aiuta e stimola a dare il massimo e c’è anche la rabbia, necessaria ad acquisire la giusta determinazione per raggiungere risultati importanti e la Coppa Italia per il nostro team è uno degli obiettivi di stagione. In settimana abbiamo analizzato gli errori commessi con il Plebiscito Padova e che ci sono costati la prima sconfitta in campionato. Un incidente di percorso e ci siamo convinti di poter migliorare. Siamo pronti a dare il massimo e di sicuro ci faremo valere, fino in fondo”.

La SIS Roma ha preparato con grande impegno le finali di Coppa, sono stati provati nuovi schemi e sopratutto il coach Capanna ha insistito sui dettagli, lavorando ed impostando nuove soluzioni tattiche. “Abbiamo dentro la voglia e la convinzione di una squadra che ha vinto poco rispetto al Plebiscito Padova ed all’Orizzonte Catania. Non temiamo nessuno e non accetto di non vedere quel gioco su cui abbiamo lavorato in modo particolare, dobbiamo stare nella partita, sempre e comunque, non avere fretta e giocare con convinzione. Saremo al completo, per una volta, Shae Chantal La Roche, la nostra canadese, è rientrata in settimana dagli impegni con la nazionale e sabato sera sarà regolarmente in acqua a dare il suo contributo”.

La finale di Coppa Italia si giocherà domenica pomeriggio alle 17, la SIS disputerà la sua semifinale alle 19 di sabato. “Ogni partita fa storia a sé, si riparte tutti da zero e mi auguro che la mia squadra sappia giocare com’è nelle sue possibilità. Le somme le tireremo solo alla fine”.