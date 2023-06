Tutto pronto per la 59esima edizione della Coppa dei canottieri

Dal 19 giugno al 19 luglio si terrà presso il Circolo Canottieri Lazio l’edizione numero 59 della Coppa Canottieri il più antico trofeo di calcetto della Capitale.

A prendere parte allo storico torneo ci saranno nove società romane, le cui partite saranno trasmesse in diretta Facebook con higlights trasmessi in differita il giorno dal Corriere dello Sport TV. Queste le squadre partecipanti:

CC Lazio,

CC Roma,

RCC Tevere Remo,

CC Aniene,

Corte dei Conti,

TC Parioli,

CT Eur,

Sporting Eur,

Villa Flaminia.

“La Coppa dei Canottieri è davvero qualcosa di speciale perché unisce gli ideali dei circoli storici di Roma” ha dichiarato il presidente del Canottieri Lazio Raffaele Condemi – “Per noi è un grande orgoglio portare avanti questa tradizione che si rinnova nelle quattro discipline dagli over 60 agli Assoluti. Ci stiamo preparando da mesi per accogliere tutti i circoli più importanti della Capitale”. Luciano Crea vice presidente del Canottieri Lazio nonché presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo sottolinea la duplice funzione dell’evento: “Per noi questa è un'iniziativa storica che valorizza lo sport che per noi lo sport è vita ma uno strumento importante di inclusione sociale”.

Alla squadra che totalizzerà il miglior risultato sommando i punti delle diverse categorie sarà assegnato lo storico trofeo “Babbio Valiani” che all’inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore (il CC Lazio, lo ha vinto per 3 volte consecutive).

La Coppa Canottieri non sarà però solo calcio. Infatti si disputerà anche la sesta edizione della Coppa dei Canottieri di padel riservata alla classe Over 35 (edizione 2022 vinta dalla Corte dei Conti); il teqball (disciplina sportiva che combina calcio e ping pong) con la Tevere Remo campione in carica e il tennis. Gli 8 circoli storici della capitale si contenderanno la vittoria finale incrociando le racchette attraverso sfide di doppio. Potranno partecipare solo le quarte categorie. La prima edizione è stata vinta Canottieri Lazio.