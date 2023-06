Conclusa l'undicesima edizione dei WEmbrace Games

Lunedì 12 giugno si è tenuto presso lo Stadio dei Marmi davanti a circa 2000 spettatori, l'undicesima edizione dell’evento di sport e spettacolo a scopo benefico WEmbrace Games 2023.

La serata si è aperta con l’esibizione musicale della Banda Rulli Frulli ed è proseguita con gli interventi di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport, e Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS. Prima del via dei giochi la parata con la fanfara della Polizia di Stato e l’intonazione dell’Inno d’Italia.

I giochi hanno visto gareggiare state otto squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità e a trionfare è stata la squadra Venezia All’evento di sport, divertimento e spettacolo finalizzato alla beneficenza, all’inclusione all’abbattimento delle diversità hanno partecipato tantissimi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo: dall’organizzatrice la campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio, alla cantante Malika Ayane, youtuber e l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

“Uno spettacolo che rappresenta tanto per molte persone e racchiude in sé tanti significati. Tornare qui da tanti anni e trovare nuovi e vecchi amici rende questa manifestazione una festa che non dice ‘No’ a nessuno e che abbatte ogni ostacolo. Il divertimento resta comunque al centro, per cui non posso far altro che dare appuntamento all’anno prossimo, già non vediamo l’ora!” dichiara Bebe Vio.

“Sono anni che Bebe Vio mi massacra” – dichiara sorridendo Totti a RomaToday – “Per alcuni eventi non potevo, quest’anno avevo la possibilità e ho detto vengo e sono stracontento”.