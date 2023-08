Presso Villa Giordani e la palestra Kombat Gym Roma si è conclusa la prima edizione del Muay Thai Roadshow, l'iniziativa sportiva e sociale che ha portato la Capitale promotrice dello sport e della cultura thailandese.

L'evento, che ha visto una grande affluenza di pubblico, è stato organizzato in collaborazione tra la Reale Ambasciata di Thailandia in Italia, rappresentata da Sua Eccellenza l’Ambasciatrice Rommanee Kananurak e la Sezione UNVS di Roma “Nai KhanomTom” Sport e Cultura rappresentata dal Presidente di Sezione Federico Conti. Diverse le autorità coinvolte nei tanti incontri che si sono svolti nelle due giornate dedicate al Thai: fra cui il Presidente del municipio V Mauro Caliste, l’Assessore Marco Ricci, Funzionari dell’ “ASEAN” (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e dell'amministrazione municipale.

Le due giornate, il 7 e 8 agosto, sono state ricche di appuntamento con le persone accorse all'evento che hanno potuto allenarsi e assaporare la cultura thailandese in maniera completamente gratuita per favorire ancora di più la diffusione dello sport come forma di benessere della persona.

"Una manifestazione sociale e sportiva che ci rende fieri e che, come già successo in molte capitali mondiali, lancia la citta di Roma nella promozione delle attività sportive Thailandesi" dichiara Conti presidente della Sezione UNVS di Roma “Nai Khanom Tom” Sport e Cultura che sottolinea come lo sport sia fattore di aggregazione fra diversi popoli.

Visto il gran seguito della manifestazione, gli organizzatori fanno sapere che è già in cantiere la seconda edizione nel 2024 e che amplierà ancora di più gli spazi e i luoghi di aggregazione.