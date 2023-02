Ssd Colonna (pattinaggio), entusiasmo per il trofeo “Piccole Stelle – New Energy”

Colonna (Rm) – Un pieno di entusiasmo e di divertimento. Sabato scorso, presso il pallone polivalente di Colonna, è andata in scena la seconda edizione del trofeo “Piccole Stelle - New Energy” che ha visto la partecipazione di ben 135 atleti dai 4 ai 17 anni. Oltre ai tesserati del club ospitante, c’erano tanti ragazzi della Talents di Carchitti, del Ponte di Nona di Roma, della Party Art di Aprilia e della Juniors Academy di Montecelio. La manifestazione è iniziata alle 9 del mattino e si è conclusa attorno alle 19, con premiazioni per tutte le gare. Tre giudici della Federazione hanno osservato e valutato tutte le esibizioni, mentre è passato per un saluto a tutti i partecipanti anche il sindaco di Colonna Fausto Giuliani. Ovviamente soddisfatta della buona riuscita dell’evento Roberta Castaldi, la responsabile del settore pattinaggio della Ssd Colonna: “Abbiamo portato in gara ben 35 atleti, anche se qualcuno non è stato convocato perché troppo piccolo o comunque ancora ai primi passi nella nostra disciplina. Chi ha gareggiato, come sempre, si è ben comportato: è stato un modo per rompere il ghiaccio in vista del periodo di gare che sta per cominciare. Lo staff tecnico guidato da Federico Tassini e composto anche da Naomi Romagnoli e Michela Stazi (oltre che da Alessia Giovannetti che era assente perché febbricitante, ndr) è stato sicuramente soddisfatto dalle varie esibizioni. Dal punto di vista organizzativo tutto è filato liscio, le società che hanno partecipato si sono complimentate con noi e per questo intendo fare anche un ringraziamento pubblico complessivo a tutte le mamme e gli atleti che hanno collaborato affinchè la giornata procedesse senza intoppi. Un grazie va anche alla protezione civile e alla polizia comunale per la gestione della viabilità”. Ora il settore pattinaggio del Colonna inizierà a preparare gli appuntamenti ufficiali, a partire da quello dell’11 marzo quando si terranno i “Formula”, ovvero i campionati Uisp dove si assegneranno titoli provinciali e regionali. Il 25 e 26 marzo inizierà il Trofeo Lazio e poi a seguire tutte le altre gare della stagione.