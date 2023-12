A Villa Pamphilj arriva la Christmas Run 2023

Domenica 17 dicembre a Villa Pamphilj dalle ore 09:30 si terrà la 13esima edizione della Christmas Run, l’edizione 2023 della corsa non competitiva della Comunità di Sant’Egidio aa cui chiunque può partecipare.

L’evento avrà diversi scopi: da quello sportivo con tre percorsi da 4, 8 e 16 km (sarà offerto gratuitamente l'accesso a spogliatoi e docce presso la Fitness Mood in via A. Calabrese 7, a quello educativo con la scoperta grazie a delle guide delle bellezze della villa romana a quello di solidarietà. Infatti la manifestazione servirà a raccogliere fondi che saranno destinati al Programma Dream della Comunità di Sant’Egidio e usati per acquistare un ecografo dotato di intelligenza artificiale, destinato al miglioramento delle diagnosi delle malattie cardiovascolari in Mozambico e al loro trattamento.

Per partecipare (costo di 10 euro) bisognerà prenotarsi entro il 15 dicembre sul sito www.christmasrun.it oppure iscriversi fisicamente presso l’Angolo dello Sport di via dei Colli Portuensi 508.

La Christmas Run 2023 sarà presentata presso il Circolo Canottieri Aniene giovedì 14 dicembre dalle ore 17:30 alle 18:30 alla presenza di Iacopo Volpi, direttore Rai Sport, Giovanni Guidotti, Fondazione Dream della Comunità di Sant’Egidio e Sandro Petrolati, primario cardiologia San Camillo e organizzatore della Christmas Run