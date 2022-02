Federazione Italiana Tennis in lutto: è morto Carlo Meneschincheri

La FIT (Federazione Italiana Tennis), col Presidente Angelo Binaghi, piange la morte di Carlo Meneschincheri che si è spento all’età di 94 anni. La FIT attraverso un comunicato si stringe attorno al dolore dei figli di Carlo Meneschincheri, Giorgio componente della Commissione medica antidoping della FIT, di Marco, apprezzata risorsa del gruppo FIT ed ex giocatore professionista di tennis, Mino e tutta la loro famiglia.

Il saluto di Giorgio Meneschincheri

Giorgio Meneschincheri, figlio di Carlo, commosso ha comunicato la scomparsa del papà Carlo: "Mio padre Carlo Meneschincheri, ci ha lasciati oggi all’età di 94 anni. Un uomo che fin da bambino e fino ad oggi è stato il mio punto di riferimento grazie ai valori fondamentaliche che da sempre l’hanno contraddistinto: rispetto per gli altri, disciplina, impegno,tenacia e passione nello sport che amava tanto e nella sua professione. Non a caso, insieme al grande Nicola Pietrangeli è stato non solo un grande tennista ma anche l’artefice del successo e dei traguardi raggiunti da tre tennisti professionisti a livello mondiale. Come ovvio che sia io e i miei fratelli Marco e Mino Meneschicheri siamo profondamente addolorati di una perdita inconsumabile ma in noi ha lasciato una grande ‘impronta’ umana che neanche il tempo potrà far mai scomparire”.