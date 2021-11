Al via la settima edizione del campionato regionale di pattinaggio artistico su rotelle

Il 13 e il 14 novembre all'Impianto Sportivo Divino Amore di Roma, in via Ardeatina n°1265, prenderà il via la settima edizione del campionato regionale A.S.C. 2021/2022 di pattinaggio artistico a rotelle.

Accademia Pattinaggio Fiumicino

La prima prova, che si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli in vigore è affidata al Comitato Provinciale A.S.C. di Roma e ha registrato una grande affluenza per quanto riguarda le atlete e gli atleti. La squadra da battere sarà l'Accademia Pattinaggio Fiumicino che ha vinto la Coppa Italia 2021 nella terza edizione svoltasi il 29 e il 30 maggio 2021.

Le parole del Presidente di ASC

Emiliano Frangini, Presidente del Comitato Provinciale ASC di Roma ha dichiarato: "Siamo pronti tutte le associazioni sono caricate per dare il meglio di loro in questa 1^ tappa. Desidero evidenziare che importantissimo è battere anche tutte le paure perché fare lo sport è fondamentale e la manifestazione del prossimo week-end con il tutto completo nelle iscrizioni è la migliore risposta per archiviare questi anni drammatici”.