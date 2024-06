Al PalaTiziano torneo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale

Dal 23 al 28 settembre al Palazzetto dello Sport di Roma si terrà la "Dream Euro Cup 2024", l'evento sportivo di calcio a 5 dedicato alla promozione e alla tutela della salute mentale. L'inziiativa è promossa dall'associazione culturale e sportiva (European Culture Sport and Organization) e finanziata dalla commissione europea nell’ambito del programma ERASMUS+ SPORT.

Santo Rullo psichiatra e responsabile del comitato scientifico di Ecos ha dichiarato: “Lo sport è un potente strumento di inclusione sociale e benessere psicologico. La pratica sportiva non solo favorisce la salute fisica ma rappresenta anche un momento di aggregazione e supporto terapeutico per chi affronta problematiche legate alla salute mentale. La 'Dream Euro Cup 2024' non sarà solo una competizione, ma un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e abbattere i pregiudizi legati alle malattie mentali. Attraverso lo sport e la condivisione, possiamo creare una società più inclusiva e consapevole".

Dopo la finale del torneo che si terrà il 27 settembre, si terrà un convegno internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della salute mentale, a cui parteciperanno il ministro della Salute Schillaci e quello dello Sport Abodi.