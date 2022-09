Boxe, il romano Magnesi a Fondi per preparare lo scontro mondiale di Manchester

In vista della prossima sfida iridata, che a breve lo vedrà volare in Inghilterra per combattere contro il campione britannico Anthony Cacace, il pugile romano Michael “Lone Wolf” Magnesi ha scelto di svolgere parte della preparazione atletica in provincia di Latina. Per la precisione nell’amata Fondi, proprio dove nel 2020 conquistò il titolo mondiale Ibo dei superpiuma che è pronto a difendere il 24 settembre a Manchester: un legame, quello tra Magnesi e la città della Piana, nato e consolidato grazie all’amico fraterno Roberto Massarone, imprenditore fondano che con la catena Le Cinéma Café ne sostiene da anni la carriera professionistica in qualità di main sponsor. «Non è la prima volta che vengo a prepararmi qui in vista di match importanti, una tappa che nell’occasione va a precedere l'atteso esordio oltremanica, importantissimo», ricorda Magnesi, a Fondi accompagnato dall’inseparabile moglie e manager Alessandra Branco. «Lo dico chiaramente: la cintura resterà nelle mie mani, sono pronto a distruggere lo sfidante». Durante la trasferta pontina, avvenuta nei giorni scorsi e protrattasi per una settimana, il 27enne fighter nativo di Cave si è allenato presso la Rotts, pluridecorata palestra del kickboxer quattro volte campione mondiale Bruno Romano, ct della nazionale Wtka ma anche maestro di pugilato. «Un onore e uno stimolo per tutti, poter ospitare un campione del mondo del calibro di Magnesi. Campione che, oltre per le doti sportive che tutti conoscono, ci ha stupito per umiltà, lealtà e rispetto. Dei valori che la notorietà e il successo non hanno scalfito», commenta Romano. «È doveroso un ringraziamento a Roberto Massarone, che ha reso possibile questa conoscenza e gettato le basi per una futura collaborazione».