Il campione di Boxe Blandamura visita gli studenti dell'IIS Pacinotti-Archimede

Emanuele Blandamura, Campione Europeo, sfidante Mondiale e Campione Italiano ad honorem, è tornato a scuola ma come Ambassador FPI del progetto a carattere nazionale “Boxando s'Impara”, accreditato formalmente al MIUR nell’ambito dei progetti di Sport e Salute, ideato dalla Federazione Pugilistica Italiana e realizzato e promosso insieme ai suoi Social Partner Scholas Occurrentes (Fondazione di Papa Francesco), Sport Senza Frontiere Onlus e l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

Un percorso formativo pratico e teorico, basato sul Pugilato Educativo Scolastico e destinato alle Scuole Secondarie di II Grado ed agli Istituti Penitenziari, che oggi ha visto nuovamente protagonista l’IIS Pacinotti-Archimede di Roma dove “Sioux” Blandamura ha incontrato gli alunni che hanno partecipato all’iniziativa, sotto il coordinamento del Maestro Attilio Volpe e dei Professori Massimo Bassi e Paolo Cambone. Grazie a loro ed alla Dirigente Scolastica Chiara Sicoli, il pugilato è entrato come materia scolastica e da tre anni l’istituto partecipa attivamente al progetto federale, che ha coinvolto più di 90 scuole e 5000 studenti/detenuti.

Per l’anno in corso gli istituti che hanno accolto con grande entusiasmo la boxe sono 29, di cui 27 scolastici e 2 penitenziari, diffusi sul territorio italiano. Per ogni istituto sono state coinvolte due classi o gruppo di ragazzi/detenuti, con una programmazione che prevede: dieci ore di lezioni pratiche da svolgere in orario curriculare, con il “kit di allenamento adidas” fornito dalla FPI, tenute da Tecnici Sportivi FPI; dieci ore di lezioni teoriche on-line, a cura di docenti in organico FPI ed esperti, incentrate su materie sia tecniche che nutrizionali e sociali; e “L’incontro con il Campione”, in presenza o tramite una webinar dedicata, basato sul confronto e dialogo con uno dei quattro Ambassador FPI. Il Team di Campioni AOB e PRO, oltre a Blandamura, annovera anche Roberto Cammarelle, oro, argento e bronzo olimpico, Alessia Mesiano, medaglia mondiale, e Maurizio Stecca, oro olimpico e cintura mondiale.

Esempi di vita sana e corretta che, insieme al Team di Docenti, hanno dato la possibilità a studenti e detenuti di apprendere le abilità tecniche e motorie del pugilato, con particolare attenzione alla formazione ed alla diffusione dei suoi valori sportivi ed etici. Per tutti un messaggio motivazionale di speranza con cui Blandamura, coautore del libro autobiografico “Che lotta è la vita”, scritto a quattro mani con il giornalista Dario Torromeo, e attore nel docu-film dedicato al Sioux del ring di Riccardo Rabacchi, ha concluso il suo intervento: “potete fare delle vostre vite un autentico capolavoro. L’importante è credere nei propri sogni, perché questi rappresentano il vero motore per andare avanti.”