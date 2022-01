Australia Open: Nadal batte Berrettini e conquista la finale

Finisce in semifinale l'Australia Open di Matteo Berrettini. Il romano perde il match in quattro set contro Nadal col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, in 2 ore e 55 minuti.

La partita

Nadal inizia il match ad alta intensità e non lascia scampo a Berrettini. Pure il punto forte del romano, la battuta, viene dissinescata dall'asso maiorchino. Il secondo set vede ancor più netta la superiorità di Nadal che non concede nemmeno una palla break all'avversario. Nel terzo set c'è la reazione di Berrettini che mette in difficoltà l'iberico e riapre la partita. Nel quarto set l'italiano tenta di restarere aggrappato alla partita e lo fa fino all'ottavo game quando Nadal gli strappa la battuta e vince il match.

Il torneo

Matteo Berrettini esce dagli Australia Open a testa alta e fra gli applausi. Un grande torneo per il romano che ha scritto una pagina di storia del tennis italiano. Berrettini da lunedì sarà sesto nella classifica ATP e riceve l'investitura di Nadal: "Ogni anno migliora, è un giocatore che ha un grande carisma. E' un bravo ragazzo. Penso abbia uno splendido futuro davanti a sé". Il maiorchino in finale sfiderà il vincente dell'altra semifinale Tsitsipas-Medvedev. Con un successo Nadal potrebbe diventare il primo tennista a vincere 21 titoli del grande Slam superando Roger Federer e Novak Djokovic e diventerebbe anche il secondo giocatore dell'era Open dopo il serbo, il quarto nella storia, ad aver vinto ciascuno dei Major almeno due volte.