È di Palestrina la vincitrice del Trofeo Lazio di pattinaggio artistico a rotelle

Venerdì 2 giugno 2023 si è concluso al Tre Fontane, il trofeo Lazio nel pattinaggio artistico a rotelle. Al termine delle tre tappe a trionfare è stata la piccola Azzurra Mauro.

Di Palestrina, classe 2017, Azzurra frequenta l’ultimo anno della scuola materna Karol Wojtyla e fa parte della squadra ASD Diamond. La piccola atleta allenata da Sara e Silvia Renzi non è nuova a questi successi. Lo scorso anno Azzurra vinse il trofeo internazionale 2022 e il trofeo pattino d’argento e si è imposta anche in questa competizione che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti in diverse categorie.