Atletica Frascati, Kabangu vola sugli 800

Frascati (Rm) – Gloria Kabangu non smette più di stupire. La promettente tesserata dell’Acsi Italia (che fa parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) ha sbalordito sulla distanza degli 800 metri nel meeting internazionale del Grifone che si è tenuto ad Asti giovedì scorso. In una gara dagli alti contenuti tecnici per la presenza di diverse atlete di livello internazionale (tra cui le keniane Korir, Kiprotich, la keniana naturalizzata del Bahrein Jepkosgei, la turca Kocak e le italiane Pellicoro e Vandi), la Kagangu ha sfoderato una prestazione di grandissimo spessore. Dopo un avvio sui ritmi vertiginosi impostati dalla “lepre”, Gloria (ritratta nella foto di Giulia Sanò) si è tenuta dietro al secondo gruppo a distanza di controllo per dare vita poi a un’eccellente progressione iniziata a 200 metri dall’arrivo e chiusa in spinta sul rettilineo finale. Il risultato è uno strepitoso 2.02.69 (a un solo centesimo dall’italiana Laura Pellicoro) che le vale il sesto posto complessivo e il secondo tra le italiane. Un tempo che la porta al quinto posto di tutti i tempi delle liste italiane Under 20, ad un solo secondo dal primato italiano di categoria di Daniela Porcelli che risale al 1980, dietro non di molto a nomi altisonanti come quello di Gabriella Dorio, Marta Zenoni e Fabia Trabaldo. Con il suo crono tra l’altro riscrive il primato regionale del Lazio, che risaliva al 2019 ed apparteneva niente di meno che ad Eloisa Coiro, e stabilisce anche la sesta prestazione mondiale stagionale tra le Under 20 ad oggi. Un miglioramento che conferma le enormi potenzialità della Kabangu (prodotto purissimo del vivaio tuscolano) sul doppio giro di pista dove è attuale leader nazionale tra le Juniores e quarta nella lista nazionale delle Assolute. Ma il “tempone” di Gloria ad Asti non è stato l’unico acuto dei ragazzi dell’Atletica Frascati negli ultimi giorni. A Bressanone, nel meeting internazionale Under 18 “Brixia”, splendido terzo posto sugli 800 per Flaminia Caruso, protagonista di un’ottima chiusura negli ultimi 300 metri. Il tempo finale di 2.13.96 le vale il nuovo primato personale e il momentaneo settimo posto nella lista nazionale stagionale. Tanti tesserati dell’Atletica Frascati erano presenti a Colleferro dove si sono distinti soprattutto in tre. Chiara Padoan ha nuovamente dimostrato le proprie qualità nello sprint, piazzandosi al secondo posto nella gara Assolute dei 100 metri col tempo di 12.27. Nella stessa gara al maschile, sempre tra gli Assoluti, vittoria e primato personale per Alessandro Smanio che con un ottimo 10.83 entra nella top 10 di tutti i tempi della storia dello sprint frascatano. Nel week-end di Smanio va aggiunto anche il secondo posto e il primato personale anche sui 200 metri con il tempo di 22.12. Molto bene anche l’Allievo Nicolò Fattorossi che abbatte il muro dei 51 secondi sui 400 maschili (50.67) chiudendo terzo tra gli Assoluti e primo nella sua categoria. A questo ottimo riscontro il giovane atleta ha aggiunto pure il sesto posto Assoluto e il terzo tra gli Allievi nella specialità dei 200 chiusa in 23.48 (a due decimi dal personale). Infine a Rieti, dove si sono tenute le finali del Campionato di società Cadetti a cui l’Atletica Frascati ha partecipato sia con la squadra maschile che con quella femminile, da segnalare il secondo posto di Viktoria Polonska sui 2000 metri. Una serie di strepitosi risultati che confermano l’altissimo livello qualitativo dell’Atletica Frascati, nonostante una struttura vetusta e una condizione logistica complicata (per la compresenza nell’impianto di numerose squadre di calcio che rendono impossibile svolgere allenamenti di una certa qualità, soprattutto in certi orari). Problemi più volte sottolineati all’amministrazione comunale che rimangono tutt’oggi senza una risposta concreta.