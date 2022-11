Atletica Frascati: gran festa per i Cadetti che vincono il titolo regionale per società

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati è stata protagonista anche a Colonna dove domenica scorsa si sono tenute le gare di corsa su strada valide come campionato regionale delle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi. Un evento tradizionalmente di scena a Villa Torlonia a Frascati, inutilizzabile da qualche anno per via del manto stradale dissestato. Nonostante alcune pesanti assenze per influenze di stagione (tra cui quelle di Viktoria Polonska tra le Ragazze, di Flaminia Caruso ed Emma Valeri tra le Cadette), il club tuscolano è riuscito a vincere il titolo regionale per società tra i Cadetti, ottenendo un terzo posto con le Cadette e un quarto con Ragazzi e Ragazze. Nella classifica combinata (che somma i punti di Ragazzi e Cadetti), secondo posto per la squadra maschile e quarto per quella femminile. Tra i risultati individuali di maggior rilievo ottenuti a Colonna, vanno citati l’ottimo terzo posto di Claudio Fanelli sui tre chilometri della gara Cadetti, ma anche la vittoria della campionessa italiana Allieve sui 1500 Ginevra Di Mugno (dell’Acsi Italia Atletica) che si è imposta in totale controllo sulla distanza dei quattro chilometri, facendo il vuoto sul resto delle partecipanti. Le ragazze dell’Acsi Italia Atletica, tra l’altro, hanno vinto il titolo regionale per società confermandosi su altissimi livelli. A fare da contorno alla manifestazione regionale, si sono tenute anche le gare riservate agli Esordienti che portavano punti per il Trofeo autunnale di mezzofondo di Roma Sud e una gara Assoluti al maschile e al femminile. Negli Esordienti 8 (nati nel 2013 e 2014) va segnalata la splendida vittoria di Samuele Bernardo sui 500 metri, mentre tra i “grandi” (che hanno corso sui sei chilometri) spicca il podio interamente RCF Roma Sud con Gabriele Caroli che vince con un certo margine, seguito dai compagni di società Emanuele Curci e Alexandru Ciumacov, da poco rientrato in attività dopo alcuni problemi fisici. La prossima settimana a Cave si disputerà la terza prova del Trofeo autunnale di mezzofondo, questa volta in cross, una specialità che conserva la bellezza di correre in un ambiente naturale.