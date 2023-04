Aston Martin e Piazza di Siena insieme: al via la nuova partnership

In occasione della 90esima edizione dello CSIO (Concours de Saut International Officiel) di Roma, che si svolgerà a fine maggio a Villa Borghese, il marchio Aston Martin si unirà a Piazza di Siena.

Aston Martin ha siglato un accordo la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) della durata di due anni diventando Official Automotive Partner e ha deciso di creare un legame diretto trovando valori comuni quali bellezza, storia, sport con Piazza di Siena. Per questa ragione Aston Martin sarà protagonista dal 25 al 28 maggio 2023 in uno straordinario evento a Piazza di Siena.

La casa automobilistica britannica è leader mondiale nel settore automobilistico di lusso ad alte prestazioni e nell'attuale campionato di Formula Uno nelle prime tre gare stagionali ha ottenuto tre podi consecutivi.