Gare e prove di velocità per le detenute di Rebibbia

Giovedì 16 novembre 2023 alle ore 12:00 presso la sezione Femminile dell’Istituto Penitenziario di Rebibbia si terrà la manifestazione sportiva Vivicittà Porte Aperte.

L’evento promosso dalla Uisp Roma rivede la luce dopo tre anni di assenza e consiste gare di staffetta e prove di velocità tra le mura della casa circondariale di Rebibbia Femminile. All’iniziativa parteciperanno le detenute e atleti esterni.

Vivicittà Porte Aperte mira a promuovere la partecipazione e solidarietà intorno al tema dello sport per tutti e rientra nelle varie attività di Uisp per realizzare attività sportive all’interno degli istituti di detenzione. Infatti a Rebibbia da qualche settimana sono ricominciate attività di danza e pallavolo per le detenute. Sulla lente di ingrandimento dunque la qualità di vita in carcere che passa anche attraverso la possibilità di praticare sport creando ponti che possono sostenere la riabilitazione e l’inclusione dei detenuti nella società civile.

Simone Menichetti, presidente Uisp Roma ha dichiarato: “Per noi è un grande piacere tornare ad organizzare Vivicittà Porte Aperte a Rebibbia Femminile. Lo stop imposto dalla pandemia è stato lunghissimo e pesantissimo, purtroppo, ma ora possiamo tornare a svolgere la nostra corsa principe anche negli istituti di pena. Torneranno a correre fianco a fianco detenute e podisti esterni in una grande giornata di festa. Per noi questo è tutto. Un ringraziamento sentito alla Direzione e alla Responsabile dell'Area Educativa Alessia Giuliani, che ci hanno permesso, insieme al personale di Polizia Penitenziaria, di svolgere l'evento".