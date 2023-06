L'ACSI Italia Atletica premiata in Campidoglio

In occasione dei suoi trent’anni di nascita l’ACSI Italia Atletica, la squadra femminile di atletica leggera più vincente d’Italia è stata premiata in Campidogilio.

La premiazione, che ha visto la consegna di una medaglia ricordo del 21 aprile, Natale di Roma, ha rimarcato l’impegno del club e del lustro che ha portato nella Capitale con i suoi successi quantificabili in 60 trofei vinti e 200 titoli individuali. L’ACSI oltre a vincere pensa anche ad eventi come la Roma Appia Run e altre attività di promozione dello sport.

Per la società erano presenti Laura Bertuletti una delle fondatrici e il Comandante delle Fiamme Gialle Gabriele Di Paolo, l'ex responsabile della sezione atletica dell'Aeronautica Militare Fabrizio Leoni e una delle atlete più importanti della storia dell'atletica italiana Rita Bottiglieri. Presenti anche il Presidente Nazionale ACSI Antonino Viti, il presidente dell'ACSI Italia Atletica Roberto De Benedittis e le atlete Gloria Kabangu (400 e 4x400), Veronica Lombardi, Alice Calvaruso (4x400), Ginevra Di Mugno (1500) e tecnici coordinati dal Direttore tecnico Mauro Berardi.

Ad accogliere l’ACSI in Campidoglio la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l'Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, che ha ricordato come il Comune stia mettendo a bando 11 impianti attualmente chiusi e come sia a disposizione per un Palazzetto per una pista indoor con l’aiuto del Governo, e il Presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.

“Samo contentissimi di questa premiazione.Vincere 13 scudetti assoluti consecutivi dal 2002 al 2014. Un record assoluto femminile in Italia che è difficilmente battibile. Vogliamo però vincere di nuovo e su questo le istituzioni ci devono essre vicine. Vediamo tanti comuni e regioni che danno un aiuto concreto alle asd nostre "competitor, siamo certi che anche Roma Capitale farà la sua parte” ha dichiarato De Benedittis che ha consegnato una felpa personalizzata alla Celli, a Onorato, a Bonessio e al Sindaco Gualtieri.