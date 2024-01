Abraham Conyedo si laurea campione ai Campionati Assoluti di Lotta Libera 2024

Abraham Conyedo conquista un successo importante vincendo la medaglia d'oro ad Ostia ai Campionati Italiani Assoluti di lotta libera nella categoria dei 125 kg.

Al PalaFijlkam, pieno di pubblico sugli spalti, il colosso della nazionale italiana si è cimentato nella categoria dei pesi massimi. Un'avventura nuova per lui rispetto al bronzo conquistato a Tokyo nel 2020. Proprio in questa categoria Conyedo cercherà la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Un traguardo importante per Conyedo all'interno di un evento dove si sono laureati 10 vincitori 10 campioni italiani, uno per ogni categoria su oltre 100 atleti qualificati.