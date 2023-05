INTERVISTA | Habakkuk Baldonado, un romano alla conquista della NFL: "Io, da Torrevecchia al sogno superbowl"

“A Roma non ci sono strutture per il football americano, il mio obiettivo è esportare questa cultura nella mia città e in Italia”. Parole di Habakkuk Baldonado, per gli amici Haba, unico giocatore italiano (romano) a militare nella NFL (il 12esimo della storia). Nome biblico, fisico statuario, nato a Torrevecchia e vissuto a Monteverde, Haba ha conquistato gli americani della palla ovale al draft e firmato con i New York Giants. Questa la sua intervista in esclusiva a RomaToday

Ciao Haba, che si prova ad essere un giocatore dei New York Giants?

È bellissimo. Ora mi trovo a Pittsburg dopo aver fatto tre giorni di campus riservati ai nuovi arrivati a New York e dovrà ritornarci domenica. Ho girato un po' città e già visto lo stadio”.

Raccontaci il draft

Sapevo già che sarei andato da loro. Ho firmato da undrafted free agente e non vedo l’ora di iniziare”.

Parlaci del tuo ruolo e delle tue caratteristiche

Sicuramente la velocità, le doti fisiche e la coordinazione mano-occhio. Gioco da defensive end.

Puoi tradurre per i meno esperti?

(Sorride, ndr) In pratica il mio compito è quello di fermare il quarterback avversario.

Un italiano che gioca in NFL. Ti senti un modello per i più giovani?

È stato stato uno dei miei obiettivi quello di dimostrare a tutti che è col sacrificio e il lavoro è possibile arrivare a certi livelli. Anche i non americani possono arrivare a giocare in NFL. Un giorno mi piacerebbe esportare il football in Italia e far appassionare più gente possibile.

Prima di farlo però servirebbero le strutture…

Purtroppo sì. A Roma non ce ne sono, io giocavo in campi da calcio. In Italia ci sta solo un campo di football americano a Milano. Troppo poco.

Nonostante l'assenza di strutture a Roma, tu però ti sei appassionato al football. Come è successo?

Per caso e col tempo e l’esperienza. Ho provato tanti sport da bambino, poi un giorno vidi una partita di football americano e ho iniziato ad informarmi e fare ricerche che mi hanno portato ai Lazio Marines con cui ho iniziato a giocare e mi sono appassionato.

Per inseguire il tuo sogno hai lasciato la tua Roma da giovanissimo…

Sì a 17 anni. È stato tosto abituarsi a vivere da solo in un altro continente ma non sono stati anni difficili, ma formativi.

Ti manca Roma?

Tutti i giorni. Mi manca la famiglia, gli amici, i posti, la cultura.

Ma no che fai la carbonara col bacon?

(Ride, ndr) No no assolutamente.

Oltre allo sport quali sono le tue passioni?

Amo i motori, auto e macchine e infatti mi sono gustato qualche settimana fa la MotoGp ad Austin, esperienza spaziale. Ho frequentato a Roma il tecnico industriale e avevo l’ispirazione di diventare ingegnere. Ho pure una moto una Ducati Multistrada 1200 ma quando inizierà la stagione non me la faranno guidare.

Un sacrificio che farai volentieri no?

Sì assolutamente e infatti ne approfitto adesso per guidarla (ride, ndr).

Prossima tappa Superbowl?

Chiaro, è un obiettivo.