Pattinaggio artistico a rotelle, Francesco Barletta è campione del mondo: "Emozione indescrivibile. Dedico il successo a mia madre"

L’onda lunga dell’estate italiana sportiva e vincente non intende fermarsi. Dopo i trionfi nel calcio, nella pallavolo, nell’atletica, nel ciclismo l’Italia vince anche nel pattinaggio artistico su rotelle. Infatti Francesco Barletta, romano di Casal Palocco (ora pronto a trasferirsi all'EUR) studente al liceo Linguistico di Roma, si è laureato campione del mondo ad Asuncion, in Paraguay. La vittoria è arrivata nella categoria Junior della Solo dance maschile, disciplina composta da due danze obbligatorie, che richiamano i balli da sala e un programma libero dove la musica e i passi sono messi insieme dalla libera interpretazione del coreografo. Il campione del mondo Francesco Barletta ha parlato a RomaToday.

Francesco, cosa si prova ad essere campione del mondo?

Mi sto ancora riprendendo da tutto quello che è successo. Sono felicissimo, è stata una gara molto combattuta. Provo un’emozione indescrivibile, all’inizio non avevo realizzato ho dovuto prendermi del tempo per capire cosa fosse successo. Finché non ho visto il punteggio che avevo totalizzato 133,27, -ndr) non avevo veramente capito. È stato bellissimo.

A chi dedichi questa vittoria?

La dedico ai miei due allenatori che mi hanno fatto crescere come persona sia dal punto sportivo, sia dal punto vista umano. Ma anche a mia mamma che mi ha sempre accompagnato alle gare in tutta Italia e a quelle internazionali fin da piccolo.

Dove e quando nasce questa tua passione?

Nasce 11 anni fa, quando avevo circa 7 anni. Stavo in polisportiva a Casal Palocco, mio fratello ha fatto una festa e ci stavauna pista di pattinaggio. Mia mamma insistette per farmi mettere i pattini, che io non volevo. Una volta messi però ed entrato nella pista non volevo più uscire. Dissi lì a mia madre che avrei voluto fare pattinaggio.

Prossimi obiettivi?

Entrerò nella categoria senior e sarà tosta perché ci saranno avversari molto forti. Non ho ancora obiettivi chiari ma quello che posso dire con certezza e che farò il massimo, lavorerò molto per godermi quello che il futuro avrà in serbo per me.