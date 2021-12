Rugby Roma in lutto: morto il presidente Emett per Covid

"Il suo ricordo vivrà sempre con tutti noi". Così la La Rugby Roma Olimpic Club 1930 con un comunicato diffuso sulle sue pagine social ha annunciato la scomparsa del Presidente, Alberto "Bebo" Emett ed espresso le condoglianze alla moglie Annalisa, alla figlia Vittoria, al papà Giorgio, ai suoi fratelli Luca, Roberta e Claudia.

La causa della morte

Immunodepresso da anni il presidente Emett aveva contratto il Covid. La malattia ha vinto e lo ha strappato al suo amato club e al mondo del rugby all'età di 58 anni.

Il post della Rugby Roma

Questo il post della Rugby Roma sulla propria pagina Facebook: "Il nostro Bebo è partito per il Viaggio più importante. Dopo aver combattuto come un Guerriero, il Presidente, il nostro Presidente ci ha lasciati. Non ci sono parole. Il dolore è immenso. Fino all'ultimo si è donato a chi gli era vicino. Sempre presente al campo, fin dal primo passo, dal primo filo d’erba, sempre, anche quando le sue inesauribili forze erano al termine: col sorriso, per offrire se stesso alla famiglia della Rugby Roma che ha preso per mano contribuendo a riportarla in alto, prima con la promozione in serie B, e poi trovandogli una nuova casa, ristrutturandola, impreziosendola giorno dopo giorno e rendendola un centro sportivo apprezzato in tutta Italia, in cui si potrà respirare per sempre il suo amore, la sua passione e la sua devozione per questo club. L'esempio trascina più di mille parole. BUON VIAGGIO BEBO. ETERNAMENTE GRATI". La società poi sottolinea di non aver utilizzato il termine "addio" perchè l'adorato presidente sarà sempre presente nei "ricordi e nel meraviglioso centro sportivo".