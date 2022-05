Agostino Di Bartolomei: 28 anni dopo continua a vivere nel cuore dei romanisti

Sono trascorsi 28 anni dalla tragica scomparsa di Agostino di Bartolomei. 28 anni che separano il presente, caratterizzato dai festeggiamenti per la conquista della Conference League, da quel colpo esploso con una Smith & Wesson puntata dritta al cuore.

L'affetto per il capitano

Quasi tre decenni senza lo storico capitano del secondo scudetto giallorosso. Tanto tempo, durante il quale l’As Roma ed il calcio, hanno conosciuto profondi cambiamenti. L’era dei social network, con la sua sovrabbondanza di stimoli e informazioni, non ha però cancellato il ricordo e l’affetto del popolo romanista verso il suo storico capitano.

“Ti hanno tolto la Roma ma non la tua curva”, recitava uno storico striscione, apparso all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia, giocata e vinta il 26 giugno del 1984 contro il Verona di Osvaldo Bagnoli. Era stata quella l’ultima partita di “Ago” con la sua Roma. Rappresentava la fine di un'era d'oro segnata da una macchia. Arrivava, quella partita contro l'Hellas, poche settimane dopo un’altra finale, disputata all'Olimpico. Una serata dall'epilogo amaro.

Una data funesta

Il 30 maggio rappresenta a ben vedere una data molto triste per i tifosi della Roma. Esattamente dieci anni prima della drammatica scomparsa di “Ago”, i romanisti avevano infatti dovuto accettare un altro verdetto doloroso. E' quella la data in cui, nell'ormai lontano 1984, la lotteria dei rigori decretava la sconfitta della formazione di mister Nils Liedholm contro i rivali del Liverpool. Quella coppa, portata via per gli errori di Conti e Graziani dal dischetto, non è mai approdata nella Capitale. In compenso, è ora arrivato un altro trofeo: la coppa appena vinta a Tirana contro il Feyenoord.

Sulle spalle di Ago

I calciatori allenati da mister Mourinho l’hanno portata in città, festeggiando con i propri supporter. C’è un bel murale che sintetizza in maniera efficace l’impresa. E’ quello che ritrae il capitano di oggi, Lorenzo Pellegrini, esultante con la coppa in mano. Sta seduto sulle spalle di “Agostino”. “Soltanto chi è romanista può comprendere il vero significato di questa vittoria” ha commentato la sua opera Leika. Chi è romanista capisce anche il senso di quel murale che in qualche modo ricorda uno striscione apparso tanto tempo fa in curva sud: “Ago vive nel ricordo degli ultra’”. Anche ventotto anni dopo.