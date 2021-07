José Mourinho si presenta alla Roma. Ecco dove vedere la conferenza stampa del portoghese

Giovedì 8 luglio inizierà ufficialmente l’era José Mourinho alla Roma. Mou, dopo aver completato il periodo di quarantena farà il suo debutto da allenatore della Roma con la classica conferenza stampa di rito.

Il posto scelto dalla Roma per la presentazione dello Special One è la magnifica Terrazza Caffarelli, la location esclusiva con vista mozzafiato sulle bellezze della Città Eterna.

Alla conferenza stampa del portoghese parteciperanno anche i Friedkin, che però non parleranno, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Dove vedere la conferenza stampa di Mourinho

Sarà possibile seguire la conferenza dello Special One sui canali social Facebook e Twitter della Roma in diretta testuale ma non solo. Infatti le risposte ai giornalisti del tecnico portoghese saranno trasmesse in diretta su Mediaset in chiaro sul Canale 20 e in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terminata la conferenza, nel pomeriggio, Mourinho alle ore 17 dirigerà il primo allenamento da tecnico della Roma.