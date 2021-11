Lazio Women-Napoli 3-4 | Biancocelesti beffate nel recupero

La Lazio Women perde ancora. Al Mirko Fersini passa al 93esimo il Napoli grazie alla rete del quattro a tre di Porcarelli che spinge il rete l'ultimo pallone della partita. Delusione immensa per le biancocelesti di Catini che restano all'ulitmo posto in classifica e che sono ancora alla ricerca del primo punto in Serie A.

Lazio Women-Napoli, la cronaca della partita

La Lazio sbaglia approccio alla partita e va subito sotto con Erzen. Questa volta però la reazione delle biancocelesti non tarda ad arrivare e anzi al 15esimo le ragazze di Catini trovano il pareggio con Martin su calcio di rigore. La Lazio ribalta pure la partita al 19esimo con Cuschieri. La Lazio spreca l'occasione e chiude il primo tempo in vantaggio per due a uno. Nella ripresa però parte forte il Napoli che con Goldoni fa 2 a 2 sfruttando un errore del portiere laziale. Martin però riporta la Lazio ancora in vantaggio, sempre dal dischetto. Dagli undici metri però arriva il pareggio napoletano ancora di Goldoni. Sull'ultimo pallone della partita al 93esimo, con azione partita da rimessa laterale arriva la stoccata vincente di Porcarelli che regala i tre punti alle campane e lascia l'amaro in bocca alla Lazio.

Tabellino

Lazio (4-2-3-1): Natalucci; Heroum, Falloni, Savini, Labate; Castiello, Di Giammarino; Cuschieri, Martin, Pittaccio; Visentin. All.: Catini.

Napoli (3-4-2-1): A. Gutierrez; Garnier, Corrado, Abrahamsson; Erzen, Colombo, Gonzalez, Acuti; Toniolo, Goldoni; Chatzinikolaou. All.: Pistolesi.

Marcatrici: 15',69' Martin (L), 19' Cuschieri (L); 11' Erzen. (N), 59', 74' Goldoni (N), 90+3' Porcarelli (N)

Ammonite: Pittaccio (L), Pezzotti (L); Corrado (N)

