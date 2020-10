Hockey4all: circolo canottieri Lazio e Lazio Hockey Prato insieme per un grande progetto di inclusione sociale

Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli elementi chiave del nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.

Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale (foto in allegato)

L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzate anche l’impianto Tre Fontane.

Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: "Come ex atleta credo fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito sostenuto quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo lo abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare molto".

Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani: "E' un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà dell'attuale momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo igienico-sanitario FIH".

L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto attraverso due componenti: un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey; un corso di formazione online destinato al personale sportivo di altre associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e provincia (basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con disabilità. Per la LazioHockey questa non è una novità. Già in passato, grazie ad un’iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime squadre due giovani con disabilità.

Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.