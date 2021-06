Francesco Totti a Mosca come ambasciatore IFDA

Francesco Totti è l’ambassador della IFDA ( International Football Development Association) su invito del Dipartimento del Turismo di Mosca. Il nome Francesco Totti è famoso in tutto il mondo. Simbolo dello sport romano e italiano, l’ex capitano della Roma si trova in Russia per per avviare una collaborazione con la Capitale russa nei settori dello sport, del turismo e della cultura.

Il viaggio di Totti a Mosca

Nel suo viaggio in Russia Totti ha fatto visita al Parco Zaryadye, si è poi recato al VDNKH, il famosissimo parco e centro di esposizioni: un imponente complesso storico e architettonico unico, che unisce musei, mostre e fiere.

Il campione del mondo del 2006 ha poi visitato il centro di cosmonautica e aviazione nel padiglione Cosmos. Ha ascoltato il racconto sulla storia della conquista dello spazio e poi si è spostato per visitare il tetto del padiglione per ammirare la grandezza del Centro Esposizioni.L’ex numero 10 ha poi incontrato alcuni bambini di Mosca giocando una una partitella di calcio proprio nella Grand Sports Arena del complesso Olimpico di Luzhniki.

Francesco Totti ha dichiarato che è stato un onore ricevere questo invito da Mosca. “Sono felice di poter vedere la città bella e sempre in evoluzione con gli occhi del turista”.