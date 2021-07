Francesco Totti regala una maglia al neo papà Giuseppe Falcão

Giuseppe Falcão, figlio d'arte, ha ricevuto per suo figlio appena nato un nuovo completino della Roma con la dedica di Francesco Totti. Per lui anche un video saluto di Vincent Candela

Francesco Totti ha regalato una maglia a Pietro, il figlio appena nato di Giuseppe Falcão, erede della grande bandiera giallorossa Paulo Roberto Falcão.

"A Falcão Junior, con affetto, Francesco Totti", si legge nella maglia che Francesco Totti ha regalato al nipote d’arte che inizia così la sua giovane vita giallorossa.

Il tramite del regalo, è stato Daniele Frontoni, cugino di Giuseppe Falcao e noto pizzaiolo e creativo di Roma, anzi della Roma. Di lui si ricorda la celebre Pizza Special One ideata in onore di José Mourinho.

La consegna

A riprendere la consegna del regalo tramite smartphone è proprio Frontoni. «Eccolo il papino! Devi riprenderti, mangia la pizzetta!», dice Frontoni a Falcão, che si è presentato all’appuntamento col cugino con indosso una maglia di Mourinho.

La gioia del neo padre esplode con commozione quando, aprendo il cartone da asporto, ciò che appare non è affatto una pizza ma è un completino da calcio per il suo bambino, un nuovo completo ufficiale siglato con dedica di Totti, per seguire la nuova AS Roma di José “The Special One” Mourinho.

Altri auguri giallorossi

Agli auguri scritti di Francesco Totti, si aggiungono anche quelli in video di Vincent Candela. Il campione francese e campione d'Italia con la Roma nel 2001, tramite un video ha salutato il piccolo Pietro e fatto i suoi auguri ai genitori Giuseppe e Benedetta.