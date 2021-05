Roma e l'esordio di Edoardo Bove: "Emozione fortissima ma è un punto di partenza"

Edoardo Bove ha debuttato in Serie A in Roma-Crotone 5-0- Il giovane calciatore romano dell'Appio-Latino ha parlato ai microfoni di RomaTv nel post partita

La Roma ha battuto il Crotone 5 a 0 con le doppiette di Pellegrini e Borja Mayoral ed il gol di Mkhitaryan. Ma il protagonista di giornata è Edoardo Bove che ha debuttato in Serie A e con i giallorossi subentrando al posto di Darboe. Il classe 2002 romano dell'Appio-Latino nel post partita ha parlato ai microfoni di RomaTV la televisione tematica giallorossa. Emozionato, Bove ha dedicato il debutto alla famiglia e si è soffermato sul rapporto con la Prima Squadra e la Primavera.

"E' un'emozione grandissima, anche perché è uno dei primi passi che un ragazzo compie sul campo dei grandi" - dichiara Edoardo Bove emozionato - "Fin da piccolo lo sogni, arrivare qui deve essere sì una grandissima emozione ma un punto di partenza per una carriera che spero sia più lunga possibile. Anche perché in questo finale di stagione tanti dei tuoi colleghi della Primavera stanno debuttando, è il momento giusto per mettersi in evidenza".

Il giovane centrocampista parla poi della Primavera e del rapporto con la Prima Squadra: "Con i miei compagni della Primavera abbiamo fatto un grandissimo lavoro quest'anno e siamo stati aiutati tantissimo dallo staff della prima squadra, siamo stati tanto a contatto con loro. Tutti i giocatori ci hanno aiutato a migliorare e stiamo raccogliendo i frutti di tutto il nostro lavoro fatto durante l'anno con vari debutti e ottime prestazioni. Dobbiamo ringraziare il nostro staff della Primavera e quello della prima squadra che ci permette di dimostrare quello che facciamo in allenamento".

Bove, infine ha dedicato un pensiero alla famiglia: "La dedica principale va alla mia famiglia che sono 10 anni che mi porta a Trigoria e mi sostiene nel mio percorso. Lo dedico a loro perché ci sono sempre e mi hanno aiutato nella mia crescita nel punto di vista calcistico e umano".