Compleanno Lazio, striscione ultras a Corso Francia. Il video discorso di Lotito

La Lazio ha festeggiato oggi 121 anni di storia. In attesa di trovarsi in Piazza della Libertà, nell'appuntamento di oggi che sfida le limitazioni anti assembramento per limitare il contagio da Coronarivus, gli Ultras Lazio hanno esposto uno striscione sul cavalcavia di Corso Francia: "Da 121 anni di Roma sei la storia!".

"Cari amici, cari tifosi, oggi la nostra amata Lazio compie 121 anni di storia. 121 anni di passione, di valori olimpici, di rispetto della dignità umana, di merito. In un momento di grande difficoltà in cui versa il paese e il mondo per la pandemia in corso, vorrei che noi laziali non dimenticassimo le nostre radici". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un messaggio in occasione dei 121 anni del club.

"Le radici di sussidio a coloro che soffrono e vorrei che i colori biancocelesti nei nostri comportamenti non venissero mai dimenticati. Vi aspetto tutti quanti allo stadio per abbracciarvi e per gridare sempre insieme 'Forza Lazio'. Auguri a tutti", aggiunge Lotito sul sito ufficiale della Lazio.

Auguri arrivati anche dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi con una nota: "La SS Lazio compie 121 anni: e' dal 1900 che gloria, passione, successi sportivi scrivono la sua storia. Nelle sue fila sono nati e cresciuti campioni; sui suoi campi da gioco si trasmettono valori positivi e senso di appartenenza e aggregazione. Oggi festeggiamo il compleanno della societa', con lo stesso amore di sempre: tanti auguri Lazio!".