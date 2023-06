La zipline più veloce del mondo è in Italia

La Zip Line: un'esperienza emozionante all'insegna dell'avventura e dell'adrenalina, che sta conquistando sempre più appassionati.

Si tratta di una sorta di "volo" sospeso su di un cavo d'acciaio, che permette di osservare il mondo da una prospettiva del tutto nuova, regalando emozioni intense e indimenticabili.

Ma cosa c'è dietro questa affascinante attività?

Un volo rapidissimo, ispirato al falco pellegrino (l'animale più veloce in natura), può essere sperimentato nella zipline più lunga e veloce del mondo, situata in Italia.

Adatta a tutti, poiché non richiede abilità particolari, questo volo è l'opzione perfetta per coloro che desiderano provare l'eccitazione di volare come un falco pellegrino.

Intitolata "Flying in the sky" e inaugurata a settembre 2014, questa esperienza offre un viaggio di oltre 2 chilometri che raggiunge i 310 metri di altezza, offrendo ai passeggeri un'esperienza di pura libertà e adrenalina.

Da Rocca Massima a Monte S. Angelo: un volo dalle mille emozioni

Il percorso inizia a Rocca Massima – da una quota di 730 metri – un borgo medievale in provincia di Latina e dal quale si può ammirare un panorama eccezionale: chi proverà l’esperienza della zipline attraverserà uliveti e zone carsiche fino al Monte S. Angelo, proprio dove vive e nidifica il falco pellegrino.

Durante il lancio la velocità media è di 110 km/h, ma può raggiungere anche picchi di 170: tutto ciò avviene in assoluta sicurezza. Ai partecipanti, infatti, sono forniti solo materiali e attrezzature accessibili anche a persone diversamente abili, omologate UIAA e certificati TUV, SUD e ISO911.

Adulti e bambini possono vivere un’avventura inedita e provare la sensazione di essere sospesi tra le montagne e volare in picchiata come un falco. Una vera e propria esperienza ‘da brividi’, un volo dalle mille emozioni in mezzo a uno scenario spettacolare.